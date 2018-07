Mucho ha llovido desde que Chelo García-Cortés y Bárbara Rey fueran grandes amigas, llegando, incluso, a pasar una inolvidable 'noche de amor'. Pero hace años que eso terminó y no se dirigían ni la palabra, pese a varios intentos por salvar lo que tenían. Pero cuando parecía que ya no había marcha atrás… llega Chelo y sufre un aparatoso accidente. Y aunque parece que no se podía sacar nada bueno de eso, lo cierto es que todo 'yin' tiene su 'yang'... ¡El accidente consiguió que Bárbara hablase a Chelo! A la popular 'vedette' se le ablandó el corazón y decidió desbloquear de Whatsapp a la que fue su amiga. ¿Es esta su reconciliación oficial?

Hace unos días Bárbara se ponía en contacto con 'Sálvame' para hablar del tema, confesando que podría estar abierta a una reconciliación; "Todo depende de cómo se desarrolle el tema. Estar toda la vida mal con ella… Pues no sé qué decirte. Me da pena. Yo le he tenido mucho cariño y la verdad es que de vez en cuando la mataría por cosas que dice. Se le va la olla". Pues bien, esa reconciliación puede estar más cerca de lo que creen, y es que mañana se verán las caras en 'Sábado Deluxe'.



La actriz volverá a sentarse en un plató de televisión y no cualquiera, pues allí estará, muy atenta a todo, Chelo... aunque la colaboradora pide que "Bárbara tiene que contar su historia personal, tiene que ser sincera". Lo que está claro es que el reencuentro despejará muchas dudas...