Detrás de esa coraza de chica dura, se esconde una Sofía Suescun de lo más sensible, así lo demostró ella misma anoche en 'Volverte a ver'. La ganadora de los 'realities' más vistos de Telecinco visitó el programa de Carlos Sobera para sorprender a su hermano, Cristian, a quien hemos podido conocer mientras defendía a la pamplonica a capa y espada. En 'Supervivientes' descubrimos que estos hermanos tienen una relación intensa y fuerte, pero al parecer no siempre fue así... Sofía quiso reencontrarse con su hermano en plató para lanzarle un emotivo mensaje, contando, además, como fue su dura infancia.

"Te he traído aquí para decirte que te quiero, que estoy encantada de que a raíz de Supervivientes hayamos recuperado esa relación que desde pequeños por ciertas circunstancias de la vida no hemos tenido y que nunca nada ni nadie nos volverá a separar", le decía Sofía a su hermano mientras él no podía contener las lágrimas. Y es que Cristian y Sofía tuvieron que separarse desde muy pequeños, mientras él se quedaba con su padre, ella se quedaba con Maite.

"Jamás te voy a soltar de la mano hermanito", continuaba. Y Cristian no pudo evitar emocionarse ante las palabras de su hermana.

Él confesaba haber echado mucho de menos a su madre y a su hermana. "Echo en falta a mi madre, me habría gustado vivir con ella y con mi hermana, ella me aportaba valores muy buenos". La ex superviviente solo tenía palabras dulces para su hermano: "Es tan bueno que es incapaz de hablar mal de mi padre pese a todo lo que nos ha hecho".