Belén Esteban subió a su coche a Toñi Moreno para llevarla a la estación de tren, sin embargo, la colaboradora de ‘Sálvame’ aún no está muy acostumbrada a conducir en la capital y entre los autobuses que se cuelan y los árboles que le sorprenden ha pasado un momento de agobio total cuando estaba a punto de llegar a la estación de Atocha. Sin embargo este agobio este mal rato que ha pasado Belén Esteban al volante, no le han hecho perder su objetivo ni un solo segundo y ha preguntado a Toñi por su pasado y su presente. Belén Esteban ha llevado a Toñi Moreno desde Mediaset hasta la estación de tren de Atocha, atravesando Madrid por todo el centro, algo que Belén nunca ha había hecho y que le ha hecho perder un poco la paciencia... hasta con Carmena se ha enfadado la colaboradora de 'Sálvame'.

“Toñi que no sé dónde estoy… Ay el árbol. La Carmena podría cortar las ramas de los árboles que se te meten en los ojos, ya que los corta para el orgullo…”, protestaba Belén. A la ex de Jesulín de Ubrique conducir por la capital de España le ha venido grande y las quejas se sucedían una tras otra:"Por ahí no se puede cruzar… es acojonante. Luego dicen que pasan cosas…", y así una y otra vez Belén no ha dejado de protestar.

Otro momento tenso que vivieron las compañeras de cadena al volante fue cuando Belén casi se salta el semáforo en rojo. "Lo he pasado en ámbar, ¿estás pasando miedo, Toñi?", le preguntaba Belén a su invitada, a lo que Toñi contestaba que se había tirado en "paracaídas" para ponerle su toque de humor.

“Mira Neptuno… Esta rotonda… estoy muerta… ay el autobús, tía, ahora qué hago, qué miedo, tía, mira los coches que hay tía… joder macho… tía tengo el estómago encogido. Tía. Muy bien tía, pero hemos tenido tirones… verás el Miguel cuando lo cuente…”, fueron las palabras de una agobiada Belén Esteban en uno de los puntos más críticos que vivió al volante. Viendo el agobio que llevaba Belén encima, Toñi la intentaba tranquilizar diciéndole que ahora sólo quiere que la lleve ella al AVE, unas palabras que robaban una sonrisa a Belén.

Eso sí, Belén no estaba para vaciles, pues cuando su compañero Antonio Montero le dijo que tenía que practicar antes en su barrio antes de salir al centro, Belén se cogió un rebote de tres pares de narices. "No me gustan estos vaciles. Tú preocúpate en llevar bien tu coche y que no te pare la policía. Yo hago esto porque me lo pide la productora y paso un rato agradable. Llevo un año con el carné y no me han quitado ningún punto", le contestaba una enfadada Belén Esteban.