Ha pasado años retirada de la vida pública y hsu vida no ha sido fácil, pero Bárbara Rey está recuperada y ha vuelto a pisar un plató de televisión sometiéndose a una entrevista en 'Sábado Deluxe'. La 'vedette' ha hablado sobre su duro pasado, marcado por el sufrimiento de la enfermedad de su hermano y la depresión que ha sumido su vida durante años. Ha confesado que en más de una ocasión se ha visto "tentada" a dejar su profesión, pero lo cierto es que tiene muchísimas ganas de volver.



Ha confesado que se ha sentido "vetada" en numerosos trabajos, de hecho considera que hay una especie de 'mano negra' que ha tratado de impedir, por todos los medios, que consiguiera trabajo. "Eso ha tenido que venir de una persona con cierto poder", asegura. Es por eso que María Patiño no duda en preguntarle si cree que tiene algo que ver con el rey Juan Carlos. Pero sobre su supuesta relación con el rey emérito, ha asegurado que ella nunca lo ha confirmado; "Lo que yo he vivido lo diré si quiero". Aunque ha dado largas al tema y no ha querido responder directamente a su vinculación con el rey, sí ha dicho, ante todos, que "hay personas a las que se les tiene aprecio y cariño".

Lo que tiene claro es que Ángel Cristo no fue el amor de su vida, así mismo lo ha declarado ella. Pese a eso, asegura que jamás le ha sido infiel al que fue su marido, y no está dispuesta a pasar ni un rumor de ese estilo; "Mis hijos son de mi marido y que digan lo contrario es la gilipollez más grande que he oído en mi vida".

Pero la entrevista se ha puesto tensa y Bárbara Rey ha amenazado con abandonar el plató. La actriz no está dispuesta a hablar de los temas más escabrosos que han rodeado su relación con Ángel Cristo.

Sobre el tema de Corinna y el rey, que no podía dejar pasar, Bárbara cree que "Corinna sabía perfectamente que la estaban grabando", algo que ha suscitado mucha polémica... ¿Y ella podría sacar a la luz alguna información comprometida? Prefiere reservarse... "Me reservo confirmar si guardo material comprometedor de mis amistades", asegura.

Contra quien ha estallado de lo lindo es contra Pilar Urbano, asegurando incluso que piensa demandarla; "Cuidado con lo que escribes o responderás en los tribunales".

Pero si algo estábamos todos deseando en esta entrevista, era ver si había o no reencuentro entre Bárbara Rey y Chelo, que después de 42 años de amistad ha sido "vetada" en la entrevista. Bárbara se sintió traicionada por la que fue su amiga y con quien mantuvo una noche de amor, y parece no haber pasado página.

Chelo, aunque Bárbara no la cree, asegura que no fue ella quien le dijo a Sofía Cristo que habían tenido una noche de pasión. Pese a todo, la tensión ha sido más que palpable durante todo su reencuentro, hasta se han enfrentado; "Te he considerado una amiga de verdad, y yo no te he traicionado jamás, y tú a mi sí", aclaraba, enfadada, Bárbara.