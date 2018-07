Después de la última entrevista de Sofía Suescun en 'Sábado Deluxe', donde se sometió a un polígrafo de lo más polémico, Alejandro Albalá tuvo claro que su relación se había terminado. Ella misma reconocía haber abierto la puerta, completamente desnuda, a Iván González, por eso el que fuera su chico no se fía nada de ella. Además, el poli también sacó a la luz que se habría acostado con otros hombres estando con él, vamos que poco más se necesita para dar por terminada una relación. Pues todo esto sacó tanto de quicio a Albalá que estaba dispuesto a destapar a la auténtica Sofía, es por eso que visitó 'Sábado Deluxe' para contarlo todo.

El problema llegó cuando, antes de que pudiera soltar prenda, el programa le puso una conversación que había tenido previamente con la ganadora de 'Supervivientes 2017', y en la misma, ella confesaba que ¡SIGUEN JUNTOS! A ver...rebobinemos... ¡¿Cómo van a estar juntos?! Pues ella confirma que "Todo está como siempre, nada nuevo", y añade; "No hemos peleado nada. ¿Por qué íbamos a estar mal? Está conmigo, está conmigo". ¡Toma bombazo! Muchos de los colaboradores tienen claro que aquí el problema es que Sofía no asume que la dejen y no quiere aceptarlo... ¡Madre mía!

"Mis sentimientos hacia ella, a día de hoy, son de rabia, de pena", aseguraba él, aunque también confiesa que "la quiero". "Es una persona que está ahí, me ha dado mucho, y echo de menos esos tres meses", confiesa. Aunque después de escuchar lo que había escuchado, aseguró que necesitaba tener una seria conversación con ella... ¿Habrán llegado a buen puerto?