La hija de Kiko Matamoros y Makoke ya es mayor de edad. Anita Matamoros, como se la conoce cariñosamente en la familia, celebró sus 18 años con una gran fiesta en una discoteca de Madrid en la que se dieron cita familiares y amigos y, por supuesto, su novio, Gabri, con quien comparte aniversario, aunque para él eran 22. Tartas, muñecos personalizados, globos, música, emotivos vídeos... ¡Hasta un mini espectáculo de hipnosis! A la fiesta no le faltó de nada, es por eso que la propia Anita ha querido agradecer a todos los invitados haberla convertido en algo tan grande, sobre todo a su madre que ha sido la encargada de organizarlo todo; "Quiero dar las super mega ultra gracias a todos los que habéis venido, a mi madre, sobre todo, que es la que lo ha organizado todo. Ha sido brutal, lo he pasado flipante", comenta a través de un 'storie' de Instagram.

Ana llegó a su fiesta de cumpleaños con un 'look' arrollador. Una falda-pantalón rojo, que combinó con un crop top negro con escote en V, sandalias de tacón y un bolso de Yves Saint Laurent. ¡Hasta su novio se derritió al verla! Gabri no dudó en compartir una foto de su chica junto al mensaje "OMFG" (que viene a ser algo así como Oh Dios mio, suavizado).

Pero si por algo fue más especial, si cabe, fue por la compañía. Su hermano, Javier Tudela, fue uno de los que no quisieron perderse este día tan importante para la pequeña de la casa, es por eso que ha dejando en pausa su vida en Miami y juntos posaron así de cómplices.

Tampoco faltaron Kiko Matamoros y Makoke, a quien pudimos ver 'animando el cotarro' constantemente, casi ni tuvo tiempo para fotos entre bailes, comprobar que todo estuviera a punto, y su emoción máxima.

Tampoco faltaron rostros como Marina Romero (novia de su hermano), Yvonne Reyes o el actor Jesús Castro.