Sofía Suescun insinúa que está embarazada

Ay Sofía, Sofía, el que juega con fuego al final se quema... La ganadora de la última edición de 'Supervivientes' ha compartido varias historias a través de Instagram en la que se muestra acariciando su tripa y diciendo que está embarazada en tono irónico. "Conchita, el polígrafo no falla, como ves el embarazo va sobre ruedas ", reflexiona la ganadora de 'realities' por excelencia. Sofía insinúa que está embarazada y no sólo eso, también se muestra como "madre en prácticas" con el bebé de amiga. Algo que ha hecho saltar todas las alarmas y es que puede que no se trate sólo de un juego. A principios de mes, Rafa Mora le preguntaba a Sofía si estaba embarazada, algo a lo que ella no sabía responder. Pues bien, Alejandro Albalá sigue teniendo muchas dudas sobre si se convertirá en padre o no con su ¿pareja o expareja? Y claro, como no aclaran nunca su situación es imposible saber si es verdad lo que dicen o simplemente les gusta jugar con temas tan delicados como traer al mundo un niño.

Lo cierto es que Sofía consigue simular perfectamente la tripa de una mujer embarazada, aunque ya sabemos que a veces la retención de líquidos o las grandes comilonas pueden hacer un efecto "embarazo" en mujeres tan delgadas como Sofía Suescun. Pero claro, la de Pamplona nos hace dudar, pues se atreve a insinuar que ya está "barajando" nombres para su pequeña, que dice que puede ser una niña por la forma de su tripa "así más redondita".

Después de esto quiso probar a dormir al bebé de su amiga y se le dio muy bien, pues lo consiguió y lo cierto es que se mostró encantada en su faceta como madre.