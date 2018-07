No hay día que Isa Pantoja (o Chabelita, como prefiráis) no nos sorprenda e, incluso, nos haga llevarnos las manos a la cabeza. Su última "hazaña" no es para tanto como para eso, pero lo cierto es que nos hace cuestionarnos qué tipo de cosas se le pasan por la cabeza a la hija de la tonadillera para hacerse un nuevo tatuaje... y más con ese significado. Porque sí: si hace unos días os contábamos que su hermano, Kiko Rivera, había hecho todo un alegato al amor que siente por su madre con un tatuaje de dudoso gusto , ahora ha sido Isa Pantoja la que ha estrenado tinta en su cuerpo...

Fue a través de Instagram Stories donde decidió publicar su nuevo tatuaje. Quizá algunos penséis que para hacerse un tattoo, éste tendría que tener un significado súper profundo, porque te va a acompañar toda la vida y bla, bla, bla... chorradas para Isa, que ha sorprendido con un nuevo nombre en su cuerpo: Anuel.

¿Pero quién es Anuel? ¿Un nuevo ligue? ¿Algún tipo de acróstico para alguien súper especial? ¿Las siglas de alguien...? No: Anuel es un cantante de trap portorricense que a Isa le debe de encantar. Tanto como para llevarlo en su cuerpo (concretamente al lado de su tobillo) PARA TODA LA VIDA. Y no es un cantante cualquiera: él mismo se hace llamar 'El Dios del trap'. Casi nada. Aquí el tatuaje en cuestión:

Y aquí el cantante del que Isa es tan fan. Su nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, pero no quedaba igual de bonito (y el espacio en el tobillo es muy limitado, la verdad)

¿Qué os parece? ¿Y vosotros, de qué cantante sois fans? ¿Os tatuaríais a Raphael, Joan Manuel Serrat o Jennifer Lopez en el cuerpo? Para gustos, los colores, claro está...