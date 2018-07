Los ‘triunfitos’ de la última edición de ‘Operación Triunfo’ siguen ‘triunfando’ con su exitosa gira de conciertos, lo que les está llevando a visitar las principales ciudades de nuestra geografía y darse un auténtico baño de masas. La ciudad asturiana de Gijón ha tenido el honor de acoger su último concierto, donde un ‘romántico’ gesto entre Agoney y Cepeda se ha convertido en la comidilla de las redes sociales. Como viene siendo habitual, el espectáculo se cerró con todos los concursantes interpretando de manera coral ‘La revolución sexual’, tema de ‘La casa azul’ que se ha convertido en todo un himno de la defensa y visibilidad que el programa ha hecho de la causa LGTBI+.

Ante las más de 10.000 personas congregadas, los dos jóvenes se dieron un beso en mitad de la canción, provocando un gran alboroto en el estadio. Como era de esperar, los móviles de los asistentes captaron el momento, convirtiéndose rápidamente en trendic topic bajo el hashtag “agoneyazo". Las reacciones de los usuarios han sido muy dispares, desde los que defiende el hecho de que dos amigos puedan darse un beso hasta los que opinan que eso no hace más que devaluar la lucha que se hace por normalizar las relaciones homosexuales.

“Hablamos de libertad y estáis 24/7 con lo de invisibilizar, yo no siento que invisibilice que dos AMIGOS se besen como yo siendo gay beso a muchas amigas cisheteros”, dice un usuario. “Ago, desde mi máximo respeto, una persona que de verdad es LIBRE no hace gestos pensadísimos para intentar demostrar que es libre. Simplemente lo es y actúa como quiere sin tener que demostrar nada. Con lo cual, para mí no eres tan libre”, opina otro. Vosotros, ¿qué pensáis?

Esta no es la primera vez que los dos cantantes muestran su buena sintonía sobre el escenario. En el concierto de Tenerife ya se dieron un beso, mientras que, en el conciertOT de Sevilla, Agoney le tocó la entrepierna a Cepeda, lo que provocó una sonrisa en su compañero. Ante la polémica suscitada, el canario fue tajante en su cuenta de Twitter: “El día que entiendan que soy una persona y un artista LIBRE... ¡¡muchas cosas cambiarán!! Buenas noches a todxs”.

Más allá del besito de marras, el concierto en Gijón también ofreció otros momentazos para el recuerdo. Ana Guerra y Aitana cantaron sus recién estrenados primeros singles en solitario, respectivamente, ‘Ni la hora’ y ‘Teléfono’, Ricky hizo vibrar a los asistentes al entonar un trozo del himno de Asturias y Marina se emocionó al escuchar al estadio cantarle el 'Cumpleaños feliz'.