No hay cirugía plástica para la dignidad ni liposucción que elimine la vergüenza. 🧐No hay botox que esconda la deshonra, ni marca de ropa que cubra el descaro😏. No hay doctorados ó títulos que concedan la honorabilidad , cuándo esta no es demostrada🤭. Al final no hay cuenta de Banco suficientemente grande que suplante la transparencia de la mirada y la honestidad de las palabras.😉#newlife #kikorivera #seguimosavanzando

