Después de romper con Pablo Zamora, con el que vivió una intensa relación en primavera, Oriana volvió a rehacer su vida con Euyenio, el amigo de Cristiano Ronaldo, pero el caso que hace tiempo que nos les vemos juntos. Mientras él pasa unos días en Extremadura, ella se ha escapado a Ibiza con sus amiguis, disfrutando de sus vacaciones veraniegas al máximo. Por lo pronto, y tras ver estas imágenes, parece claro que Oriana está cumpliendo su objetivo. La que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' acabó en alta mar junto a Javier Hidalgo, que rompió hace algunos meses con Sol González, madre de su hija Camila.

El empresario parecía encantado con la presencia de Oriana, una chica con mucho desparpajo que nunca se achanta ante nadie, ni nada.

Hidalgo, todo un caballero, no dudó en llevarla en su zodiac a tierra firme con su grupo de amigos. El destino ha hecho que ambos coincidieran en la isla que en verano acoge a más famosos por metro cuadrado del mundo.



Hasta donde llegan nuestros hilos Oriana y Euyenio no han roto, así que no sabemos cómo le sentarán estas imágenes al amigo de Cristiano Ronaldo, en la que la colaboradora televisiva se lo pasa pipa junto al empresario. Lo que sí tenemos claro es que la ex Viceversa confesaba a mediados de julio que estaba "muy ilusionada" con su nuevo "gordi".

Él está separado de Sol

Era uno de los solteros de oro hasta que se enamoró de Sol González en 2013, una mujer con la que encontró la estabilidad. Un año después nació Camila, una niña que llenó de felicidad a la pareja. Ninguno ha querido anunciar su ruptura, pero 'La Otra Crónica' ha publicado que rompieron el año pasado. Ella sigue viviendo en el chalet adosado que compartían en la urbanización La Finca, mientras él se mudó a la casa que tenía en Puerta de Hierro, Madrid.