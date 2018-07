María Hernández desvela la verdad sobre su relación con el futbolista Rubén Castro

Que a la ex viceversa María Hernández le encanta compartir su vida a través de las redes sociales no es ningún secreto: sus más de 430.000 seguidores en Instagram se lo agradecen día a día, y es que ella es un libro abierto, más desde que estrenara hace unos meses su canal en MTMad -'A mi manera'-, que le ha servido para darse más a conocer. Esta vez, sin embargo, en su último vídeo, María ha querido revelar una de las cosas que guardaba con más recelo, y no es otra cosa que la forma en la que se conocieron ella y su chico, el futbolista, y padre de sus hijos, Rubén Castro.

María fue directamente al grano: "Típico: teníamos un amigo en común. Él le pidió mi teléfono y así fue: él, con toda su cara dura, me escribió. Pero caí en la trampa y empecé a hablar con él", relata con una sonrisa en la boca.

"Una cosa súper curiosa es que, sin habernos visto, nos podíamos tirar hablando por teléfono 3 horas. No me había pasado nunca. Me contaba sus cosas, yo le contaba las mías... y día tras día tenía la necesidad de preguntarle, de que me contara... y así fuimos hablando mucho tiempo hasta que un día decidí viajar a verle a Sevilla", añade.

"Cuando aparecimos nos dimos dos besos... y se hizo el silencio. No hablaba ninguno de los dos, ¡después de tirarnos horas y horas por teléfono! Tenía una vergüenza... él es súper cortado, y en muchas de mis fotos y vídeos de Instagram ya sabéis que no quiere salir. Y yo ya decía 'ya está, ya no le gusto', pero luego vi que era híper cortado", afirma.

Sin embargo, aquella vergüenza se fue disipando y se fue convirtiendo en cariño, y poco poco en amor: "Con el tiempo luego me fui a vivir a Sevilla, y es verdad que pasó el tiempo y me di la sorpresa de que estaba embarazada -recuerda-. Al principio no sabía si reír o llorar. Me acuerdo que él tenia una jarra de agua en la mano y se le cayó al suelo", recuerda entre risas.

Tras hacerse 3 pruebas de embarazo para evitar falsos positivos, afirma que se lo tomaron con mucha ilusión, y a día de hoy están más unidos que nunca. ¿Pero discuten alguna vez? "Como todas las parejas, y la que diga que no, miente", dice contundente. "También es verdad que no solemos discutir. Y cuando discutimos es porque yo... a ver, hablo un poco mal. Y él, como es súper tranquilo, me ignora. Y eso me da más rabia. Pero luego, cuando llegamos a casa, nos ponemos con los nenes... y se nos pasa el enfado, porque son enfados tontos", reconoce.

Por otro lado, no ha querido dejarse en el tintero el tema más preguntado en sus redes sociales: ¿habrá boda? La respuesta es clara: Sí, pero de momento no. "Ahora estamos aprovechando a disfrutar de los nenes, así que tendremos nuestro momento, pero de momento lo descartamos. Lo que yo no sé es si Rubén se quitará la vergüenza y me pedirá matrimonio... Y yo creo que él, aunque lo diga por lo bajito, también quiere". explica muy feliz.

¡A ver si los tortolitos nos dan una alegría pronto!