Mucho ha llovido desde que Chelo García Cortés y Bárbara Rey fueran grandes amigas, llegando, incluso, a pasar una inolvidable 'noche de amor'. Pero hace años que eso terminó y no se dirigían ni la palabra, pese a varios intentos por salvar lo que tenían. Una distancia que parecía que podría salvarse con la presencia de Bárbara Rey en el Deluxe y la caída de Chelo, que ablandó el corazón de la vedette y decidió desbloquear de Whatsapp a la que fue su amiga. Sin embargo, la actriz no aceptó que Chelo estuviera en plató ya que la vetó. A ella y también a Antonio Montero, aunque la periodista no se quedó con las ganas ya que estuvo presente pero en una pantalla de televisión.

Después de 42 años, su amistad se rompió porque Bárbara se sintió traicionada por la que fue su amiga y con quien mantuvo una noche de amor. Chelo, aunque Bárbara no la cree, asegura que no fue ella quien le dijo a Sofía Cristo que habían tenido una noche de pasión. Pese a todo, la tensión fue más que palpable durante todo su reencuentro, hasta se enfrentaron: "Te he considerado una amiga de verdad, y yo no te he traicionado jamás, y tú a mi sí", aclaraba Chelo enfadada.



Telecinco

Pero ahora ha sido el turno de la periodista, que no ha dudado en contestarle en 'Sálvame'. Ha confesado que le molestó que la vetara aunque advierte que no ha contado ni "la milésima" parte de que lo sabe. "Conozco muy bien a Bárbara Rey y sabe manejar muy bien los tiempos en su beneficio", asegura bastante molesta.

Harta de que diga que la traicionó, Chelo lo vuelve a negar rotundamente: "Solo he contado lo que podía, nada más", dejando claro además que ha hablado "de lo que he vivido" y de lo que le consta.

Telecinco

Chelo, sin tapujos y dispuesta a no dejarse intimidar por la vedette, ha sentenciado que "ya no entro más en el juego de Bárbara Rey, ahora es el juego de Chelo García Cortés". Y confirma que su examiga sí tuvo un romance con el Rey Juan Carlos a pesar de que ella lo niegue en privado.