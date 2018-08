Joel Bosqued estrena churri en Ibiza (y es muy popular en las redes sociales)

Joel Bosqued vuelve a sonreír y sabemos por qué. El actor zaragozano se ha escapado unos días a Ibiza, la isla favorita de las 'celebrities' para descansar, pero no lo ha hecho solo. Al contrario, se ha ido muy bien acompañado por la influencer Selene Andrade, íntima amiga de Laura Escanes, esposa de Risto Mejide. Y es que después de su ruptura con la también actriz Blanca Suárez no se lo había vuelto a ver con pareja. Al contrario, el maño de 27 años ha estado solo todos estos meses en los que ha estado volcado en el trabajo, su gran pasión.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Blanca y Joel formaban una bonita pareja y la relación parecía consolidada. Llevaban juntos desde 2015 y cuando se produjo la ruptura, el pasado mes de enero, fue un tanto sorpresa. Joel dejaba de seguir a Blanca en sus redes sociales y rápidamente se confirmó su separación definitiva. Y mientras Blanca rehizo su corazón pronto junto a otro compañero, Mario Casas, a Joel le ha costado un poco más.

Joel Bosqued y Selene Andrade Agencias

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero la espera ha merecido la pena porque parece que Cupido ha llegado a su corazón. Con Selene Andrade, el protagonista de 'El accidente', la exitosa serie de Telecinco, ha pasado unos días de vacaciones en Ibiza. La pareja se mostró de lo más cariñoso entre chapuzón y chapuzón en aguas mediterráneas. No es extraño, él tiene un cuerpazo… Parece que 'the love in the air!