Aunque Anabel Pantoja ya ha terminado sus vacaciones y está de vuelta en Madrid para cumplir con sus obligaciones en 'Sálvame' y el resto de sus negocios, lo cierto es que los días de relax y asueto que se suponía que iba a tener la sobrina de la tonadillera no han sido del todo así. Anabel se marchó con su churri, Omar Sánchez, nada menos que a Puerto Rico, a disfrutar del tiempazo veraniego, sus aguas cristalinas y los mojitos de dos en dos, y con todo ello ha estado poniéndonos los dientes largos en las redes sociales... tanto, que sus haters han salido al paso para hacer lo que mejor saben: soltar veneno.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Anabel estaba de lo más a gusto grabando con su cámara resistente al agua bajo el mar junto a Omar, y todo parecía de lo más idílico... hasta que llegaron los comentarios de sus seguidores más criticones.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ella, que quería tener unas vacaciones tranquilas, se esperó a contestar a este lunes en las redes sociales... y lo ha hecho de la manera más contundente y original: a través de Instagram Stories riéndose de lo ridículo que es todo. Porque lo es.

Instagram Anabel Pantoja

A Anabel le importa tres narices que le llamen "gorda", porque le encanta comer. A Anabel le importa tres narices que le llamen "fea", porque reconoce: "no soy guapa", tampoco le importa lo más mínimo que le llamen "vieja", porque ya tiene 32 (aunque esté en la flor de la vida), y sobre todo, cualquier comentario vejatorio se lo pasa por ahí. ¿Por qué? "Soy feliz", contesta contundente. ¿Y hay algo más importante que eso? No, no lo hay. Así que los 'haters' ¡deberían ir ocupando su tiempo en otra cosa, como ver crecer un árbol, que es mucho más interesante que criticar!