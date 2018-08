Un yate, una manguera y su amor. La cantante y bailarina Nicole Scherzinger no necesita más para disfrutar de un placentero día. Nicole se escapó junto a su churri, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, hasta Saint-Tropez para pasar unas románticas vacaciones juntos. Los tortolitos llevan tres años de relación a distancia y, claro, cuando están juntos exprimen el tiempo al máximo. Y juntos hacen una pareja de lo más atractiva porque vaya dos cuerpazos cañón que se gastán los dos. Ella estaba espectacular con un trikini blanco y a él le pondríamos un monumento por esos pectorales tan bien puestos...

Gtres

Se lo pasaron pipa dando una vuelta en el yate. Tanto, que la ex cantante principal de 'The Pussycat Dolls' se lió a manguerazo limpio para que no quedara ni el más mínimo rastro de salitre en su cuerpo. Que Nicole sabe que es muy engorroso y por eso se pasó el ‘chorrito’ a fondo.

Gtres

Después de refrescar sus zonas altas, Nicole se pasó a las zonas bajas ante la atenta mirada de su novio que estaría pensando que “quién fuera chorrito....”

Gtres

Eso sí, después de la improvisada ducha, la cantante se quedó de lo más relajada así que se dedicó a sentarse al borde del yate y reflexionar en una pose de lo más profunda mirando al horizonte.

Gtres

¿Estaría pensando en su ex? Scherzinger mantuvo una relación de siete años con Lewis Hamilton . Después se pasó al mundo del fútbol saliendo con Pajtim Kasami. Eso sí, el tenista búlgaro tampoco se queda atrás y también tuvo una novia deportista famosa. Grigor Dimitrov, salió durante dos años con la tenista Maria Sharapova.