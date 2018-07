Que Rosa Benito está en uno de sus mejores momentos es innegable: la ex colaboradora de televisión recorre España con su hija y se sube a los escenarios cada vez que la reclaman para hacer una de sus grandes pasiones -cantar-, y aunque la vemos muy de tarde en tarde en televisión, Rosa ha sabido aprovechar las redes sociales para mantenernos al día de su ajetreada vida. ¿Su último paseo? Ha sido ni más ni menos que a las oficinas centrales de uno de los videntes más reconocidos y reconocibles de nuestro país: ¡el maestro Joao! El ex superviviente ha demostrado durante meses sus dotes adivinatorias, y ahora la clientela VIP también hace cola en la puerta de su centro...

No sabemos si Rosa habrá acudido para arrojar luz sobre sus problemas personales (porque, aunque una sea famosa, problemas tenemos todos) o si le habrá pedido una de sus famosas lecturas de culo, pero lo que está claro es que ella ha quedado encantada: "Hoy por primera vez he visitado tu centro amigo @maestro_joao y me has hecho sentir feliz, y que sepas que he salido llena de buena energía!!! Gracias!", escribía en Instagram hace unas horas.

Aunque no conocemos los problemas que puede o no tener Rosa desde que ha abandonado la tele, tan sólo conocemos con cuentagotas algunos de sus dramas personales. De hecho, hace unos días en 'Sálvame' aseguraban que la casa de Chipiona que tenía ya no es suya... pero ella ha salido rauda y veloz a desmentirlo, de nuevo, en Instagram.

Además, a Rosa le encanta lanzar mensajes sin destinatario para que, quien quiera y se sienta identificado, los coja al vuelo. Hace tan sólo unos días dejaba caer que lo importante no es que hablen bien o mal de uno... si no que hablen, y así de claro lo dejó en sus redes sociales. ¡Qué contundencia!