Reversionado el tema de Mercedes Sosa, la canción de cabecera de Sofía Suescun bien podría ser: "Gracias a la televisión que me ha dado tanto". Y es que la actual asesora del amor en 'MYHYV' no puede estar más agradecida a la pequeña pantalla. Desde que se diera a conocer en 'Gran Hermano', donde entró de la mano de su madre Maite Galdeano, la vida de la pamplonesa ha dado un giro radical que le ha brindado mucho trabajo, muchas horas de televisión y, como no podía ser de otra manera, mucha popularidad. Una popularidad que se ha disparado después de que paseara su palmito por Honduras.

Y es que si de algo sabe Sofía Suescun es de realities. A la vista está. Ha participado en dos de los grandes concursos de Mediaset, 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' y en ambos se ha proclamado vencedora y se ha hecho con el tan suculento premio final. Por ese motivo, y agradecida al impagable apoyo que ha recibido y sigue recibiendo por parte de su séquito de fieles, Sofía Suescun se ha dejado la piel para hacerse un tatuaje de lo más especial.

Tal y como ha compartido en sus redes sociales, la televisiva ha unido su paso por la isla más salvaje y la casa más conocida de la televisión y se ha tatuado unas palmeras y un ojo en la parte trasera de su cuello. Una buena posición para disimularlo, si el día de mañana se arrepiente o se cansa de su tan atrevida gesta.

Aunque de lo que no se cansa Sofía es de encontrar el amor. Y es que ya lo dicen, afortunada en el juego, desafortunada en el amor. Su primer romance televisivo fue Suso y después de él vinieron varios ligues como el viceverso Hugo Paz, el ex de Chabelita, Alejando Albalá, o varios apuestos y poderosos futbolistas... Pero ¿y ahora? Pues bien, parece que Sofía podría haber tenido algo con un joven cantante. Nada más y nada menos que de Jesús, integrante del grupo 'Gemeliers'. De momento no hay fotos de ambos. Solo el tiempo dirá si este supuesto romance llega a buen puerto.