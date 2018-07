Ya se sabe eso de que los viejos rockeros nunca mueren… Steven Tyler, el mítico vocalista del grupo Aerosmith, ofreció el pasado lunes en solitario un concierto en Madrid. Una cita ineludible que, desde el Teatro Real de la capital y dentro de la programación del Universal Music Festival 2018, no quisieron perderse un sinfín de rostros conocidos. Además de cantar algunos de los grandes éxitos de la banda, el cantante estadounidense deleitó a los presentes con algunas canciones de su álbum en solitario ‘We’reAllSomebodyFromSomewhere’. Entre los asistentes encontramos a Hugo Silva, quien se declara fan absoluto de Tyler y del rock en general.

Aunque acudió al espectáculo en compañía de su nueva novia, la actriz Marta Guerras, el actor posó para los medios en solitario y, tal vez por si la camisa de corte étnico podría llevar a engaño, sacó a relucir su espíritu más roquero. “Estoy encantado. Tenía muchas ganas de venir. Además, nunca pude ver a Aerosmith y soy muy fan, así que no quería perderme la oportunidad”, apuntó el actor.

¿Pero es un rockero de verdad o también le van otros palos? “Bueno, sí. Soy un poco de todo, pero vamos, lo fui en su día. En la época de Aerosmith lo fui mucho… Creo que lo va a hacer fantástico”, explicó. Pese al trabajado bronceado, Hugo afirma que no ha tenido mucho tiempo de disfrutar del verano. “Estoy trabajando en ‘Brigada Costa del Sol’ y la verdad que estoy encantado. Tengo unos compañeros fantásticos. Currando mucho, pero feliz”, señaló. Eso sí, reconoce que alguna escapada que otra ha caído: “De vez en cuando me escapo y vuelvo”.

En el concierto también pudimos ver a dos de los chicos más queridos de la última edición de ‘Operación Triunfo’: Luis Cepeda y Roi Méndez. Mientras que el novio de Aitana Ocaña no quiso atender a los medios, seguramente, para no tener que hablar de su relación, el gallego sí que atendió a las preguntas de los periodistas. “Espero pasármelo bien y disfrutar. Creo que es una cita ineludible”, declaró entusiasmado. “Es uno de los más grandes. Soy muy fan”.

El joven, que acaba de sacar al mercado su primer single, ‘Por una vez más’, asegura estar muy contento con la enorme carga de trabajo que arrastran desde que salieran de la Academia. “Estoy disfrutando mogollón, no paro y tampoco quiero parar porque, si lo hago, me siento mal. Cosas como estas son las que me ayudan a despejarme y a disfrutar de una leyenda como él”, explicó. Eso sí, no quiere dormirse en los laureles y seguirá trabajando para ofrecer lo mejor a sus fieles seguidores: “Estoy muy contento, pero ahora lo que toca es seguir haciendo buenas canciones, buena música. Quiero evolucionar y no quedarme solo en un sonido. Hay que buscar cosas nuevas”.

Otra de las invitadas que llamó la atención fue Angy Fernández, luciendo tatuajes y pelo teñido de naranja. ¿A ver quién es el listo que le dice que no iba ideal para un evento de estas características? Además, entre otros, también se dejaron ver por allí los actores Julián López, Fernando Andina, Carlos Santos y Daniel Muriel, las actrices Irene Montalá, Andrea Guasch, Ana Arias y Miriam Díaz-Aroca y el presentador Dani Martínez.