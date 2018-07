No hay día en el que alguien del clan Kardashian no sea noticia, ¿quizá eso sea lo que busquen, no? Sea como sea, lo cierto es que a veces lo son sin comerlo ni beberlo. ¿El motivo? Arden las redes con sus publicaciones. Esta vez ha sido el caso de la mayor de las Jenner, Kylie, que hace cinco meses se convertía en mamá primeriza y desde entonces copa los titulares por una cosa o por otra. Cuando no se enfrenta a los rumores sobre quién es el padre de su hija, enseña unos abdominales que sorprenden al poco de dar a luz. Pero ahora no tiene que ver con ella, si no con su pequeña Stormi.

La modelo ha decidido (como muchas otras madres) ponerle pendientes a su bebé, y ha estallado la bomba. Son muchos los que tachan este gesto de "machista", alegando que no hay que ponerle pendientes solo por ser una niña y abogando por que sea ella quien decida si hacerlo cuando tenga la edad suficiente para hacerlo. Otros lo ven como un gesto de lo más normal, e incluso aseguran que la pequeña está mucho más bonita con sus mini pendientes.

Instagram

En la red hay quien no entiende por qué se tenían que perforar las orejas a un bebé por el simple hecho de ser mujer, hay quien piensa que no es una decisión que vaya a marcarle tanto... La polémica está servida... ¿Son un mero accesorio o algo que condiciona la identidad de género de un bebé desde prácticamente su nacimiento?