La lista de ligues de Sofía Suescun es más larga que la lista de productos que utiliza todo el clan Kardashian. Al parecer, después de miles de idas y venidas, su relación con Alejandro Albalá está completamente rota, y más después de que el ex de Chabelita haya visitado el plató de 'Sálvame' para seguir hablando de su romance y también de su ruptura, además de ponerla a caer de un burro sobre sus supuestas infidelidades. Pero lo que no esperaba Albalá eran las declaraciones que ha hecho otro de los supuestos amantes de Suescun, Jesús Oviedo, uno de los integrantes del grupo de música 'Gemeliers'.

Jesús, una de las mitades de 'Gemeliers', ha hablado por teléfono con la redacción de 'Sálvame' y no solo no ha desmentido su lío con Sofía sino que ha dado más detalles. Al principio, ha dicho que si la ganadora de 'GH' no se pronunciaba, él no pensaba dar el primer paso: "Yo no digo nada de cosas que hago con mujeres". Pero luego ha añadido: "Si algo se ha dicho mentira no es".

Es decir, que sin querer confirmarlo, lo ha hecho de cierta manera. Además, ha explicado que quedaron en varias ocasiones tras conocerse en la discoteca 'Opium', durante los meses de septiembre y octubre.

Para sorpresa de los colaboradores, el gemelier ha dejado la puerta abierta a una posible entrevista, asegurando que "entraremos en detalles cuando ella quiera hablar", dejando la pelota en el tejado de Suescun. "Cuando ella diga algo, llamadme si queréis". Sin embargo, aún no hay fotos de los dos juntos pero tiempo al tiempo...

Albalá, presente en el plató, no se ha sorprendido. Y menos después de escuchar como Sofía, vía telefónica, decía que no quiere que se relacione con él porque "me está perjudicando".

A pesar de todo, Sofía sigue su vida intentando dejar a un lado sus problemas con Albalá. Además, ha querido inmortalizar en su piel sus dos victorias en 'realities' de Telecinco, se ha tatuado unas palmeras y un ojo en la parte trasera de su cuello.