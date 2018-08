Así son las hijas de los colaboradores de 'Sálvame'

Si 'Sálvame' quisiera hacer la versión teenager/influencer de su programa, no tendría que irse muy lejos para buscar a sus colaboradores. Las hijas de Kiko Matamoros, Paz Padilla, Belén Esteban, Terelu Campos y Carmen Borrego llegan pisando fuerte. Sólo hay que ver cómo han celebrado la mayoría de edad algunas de ellas: Andrea Janeiro, Alejandra Rubio y ¿la última? Anita Matamoros, que el pasado 25 de julio se unió al club de los 18 con un fiestorro de cumpleaños por todo lo alto. Te contamos todo sobre esta nueva generación de hijas de los colaboradores del programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Anita Matamoros

La hija pequeña de Kiko Matamoros y Makoke es toda una influencer. En Instagram tiene más de 250.00o seguidores y casi 80.000 en Youtube. Entre sus planes de futuro más inmediatos está estudiar Comunicación y Marketing orientados a negocios de moda, en Milán. Anita Matamoros tiene tres tatuajes: la palabra 'Hedonistic' en su brazo derecho, en la parte posterior de uno de sus brazos lleva una 'J' (inicial de su hermano, Javier) y las iniciales de sus padres 'KMMK' en la muñeca. La benjamina del clan Matamoros está felizmente enamorada de Gabri, con el que lo comparte todo, incluso fiesta de cumpleaños.

Anna Ferrer Padilla

La hija de Paz Padilla y su primer marido, Albert Ferrer, se mueve por las redes sociales como pez en el agua. Tiene 192.000 seguidores en Instagram y con ellos comparte su día a día: trucos de belleza, moda, sus viajes y sus aficiones. La presentadora y humorista también protagoniza algunas de la imágenes que sube a sus redes. Madre e hija mantienen una relación muy estrecha. "Me parezco en todo a mi madre. Llevamos toda la vida juntas, inseparables, y ahora mismo me veo, gestos, lo que pienso y digo soy ella. Me da hasta rabia, parecemos la misma persona pero el carácter de mi madre yo no lo tengo", comentó durante su intervención en el programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya', protagonizado por su madre. Anna, que tiene 21 años, estudia Economía y este año ha estado de Erasmus a Reino Unido.

Andrea Janeiro

La hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique celebró sus 18 en 2017 con una fiesta por todo lo alto en una conocida discoteca madrileña. Y tras esta presentación en sociedad hizo las maletas y su mudó a Inglaterra para estudiar una carrera relacionada con la Comunicación en el Birmingham Metropolitan College, un exclusivo centro. Ahora, un año después, Andrea está totalmente adaptada a su vida en Birmingham, donde viajó por estudios... Y por amor, ya que sale con un joven inglés.

Alejandra Rubio

La hija de Terelu Campos y su segundo marido, Alejandro Rubio, cumplió la mayoría de edad el pasado 24 de marzo y desde entonces no ha parado. Tiene tantos seguidores como 'haters' y es que foto que sube a sus redes o comentario que hace reciben la misma cantidad de 'Likes' que de críticas (como las que dicen que se ha operado los labios y pecho, y que ella ha desmentido). Alejandra, Alec para sus amigos, ha sabido lidiar con los comentarios negativos y se sigue mostrando tal y como es en sus redes. Desde pequeña le ha gustado dibujar y quiere estudiar la carrera de Diseño y Moda. Su corazón está ocupado por el Dj Álvaro Lobo, con el que podría haberse comprometido. Alejandra lleva varios tatuajes, pero el más especial es el lazo rosa joven que luce en su muñeca, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, en apoyo a su madre y a la novia de su padre, que falleció de esta enfermedad en 2017.

Carmen Rosa Almoguera Borrego

La hija de Carmen Borrego y su primer marido, Francisco Almoguera, es, quizá, la más desconocida de todas. Carmen tiene 26 años y estudio Derecho en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Es abogada por vocación y en su curriculum también destacan los cursos de Escena del Crimen e Investigación Criminal y Profética. Aunque parece que ha decidido centrar su carrera profesional en el tema de la imagen en internet. Está muy unida a su madre y mantiene muy buena relación con su prima Alejandra, hija de Terelu Campos, y es habitual verlas juntas. La abogada reconoce que es el "ojito derecho de su abuela", la presentadora María Teresa Campos.