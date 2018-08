La Rebe ('Gipsy Kings') confiesa lo que lleva escondido en el carrito de su bebé

Cuando una mujer dice que su secreto mejor guardado es lo que guarda en el bolso, tiene toda la razón. Esa es la máxima de 'la Rebe', una de las protagonistas del programa de Cuatro 'Los Gipsy Kings'... pero ahora su vida ha dado un vuelco: donde antes había vestidos ceñidos, mucho maquillaje y muchos caprichos... sigue habiéndolos, porque, aunque se haya convertido en madre, la que es 'chonija' (choni+pija), lo seguirá siendo siempre, pero ahora con el añadido de que, allá donde vaya, va su José, que nació el pasado 27 de diciembre, y al que tiene en palmitas.

Pero no todo iban a ser atenciones para el pequeño de la casa: la Rebe sigue siendo muy Rebe (que es un término que nos encanta y deberíamos adoptar: "ser muy Rebe", o ser "muy barroca, extra, pija, chonija". Se lo propondremos a la RAE), y el carrito -donde debería haber biberones, pañales y papillas- ahora es un espacio compartido para madre e hijo... aunque más para madre que para hijo. ¿Qué guarda la muchacha en el carro?

Ella misma lo ha contado en su canal para MTMad, 'Gipsy Baby': "Un secador y un peine, porque así en cualquier momento me puedo meter en cualquier sitio y me peino. Antes muerta que sencilla". Claro que sí, reina mora. ¿Qué más? "Unos tacones. No pueden faltar. O unas zapatillas planas". Ahá. Lo básico, claro.

"Un paraguas". Sin el mango. Si el tuyo lo lleva, se lo quitas, porque aquí de lo que se trata es de seguir los consejos de la Rebe, aunque no seas tan bruta como ella, que lo rompió un día que se enfadó con su chico...

¿Más? "Una colonia, para oler bien". Para el bebé no, por supuesto. Para ella. Y si lleva una colonia, lo siguiente no os tendría ni que sorprender: "Maquillaje: antes siempre me llevaba mis tres o cuatro cositas, pero ahora tengo un carro en el que me cabe todo... y llevo mi maletín, que me lo puedo llevar a todas partes". Un maletín de maquillador profesional. En esa cara ya no se ve nada que sea de la Rebe. El resto, es pintura.

Ya, para acabar, hay que hacerle el favor al niño de llevar algo por si las moscas, aunque sea lo justo: "Tampoco puede faltar el bolso del niño, claro: que si su apiretal, su colonia, sus pañales, sus toallitas, sus chupetes de recambio... y el niño, claro, a ver si vais a meter de todo menos al niño", recuerda la Rebe. Con tanto cachivache, quizá tengáis que llevarlo en brazos, pero el carrito que no falte...