Así son las del Bronx, queridos. Jennifer López ha vuelto a demostrar por qué es considerada un icono de la moda, y es que no hay prenda (por imposible que sea) que ella no sepa llevar, y así de bien. Sus apariciones públicas siempre dan de qué hablar y esta vez no podía ser menos. JLo ha salido a pasear por Nueva York para visitar las instalaciones de la compañía 'Music Choice', y ha escogido un extravagante 'look' que no ha pasado desapercibido. Sus 'botas-jean' se han convertido en el foco de toda atención, y no es para menos, porque encima ha decidido no ponerse pantalones... Alomejor es que ha preferido ponérselos en los pies y dos iban a ser demasiado, ¿no?

Las botas forman parte de la colección Resort 2019 de Versace. Se trata de unas botas hasta la rodilla confeccionadas en mezclilla, con bolsillos incorporados, a las que Donatella Versace le añadió, un cinturón negro para darle un toque de autenticidad. Vamos, lo que viene siendo unos pantalones vaqueros convertidos en botas.

Jennifer completó su 'outfit' con una camisa blanca 'oversize', un bolso negro de piel, unas maxi gafas de sol, y una cola de caballo con la que destacó sus refinadas facciones.