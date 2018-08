Así son las vacaciones de las tronistas de 'MYHYV'

Verano, sol, playa, fiesta, bronceado, diversión... ¿Quién no quiere un verano así? Eso es lo que han debido pensar Oriana Marzoli, Liz Emiliano y Lola Ortiz. Las que fueran tronistas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' han hecho las maletas con sus mejores trapitos para volar destino a... ¡Ibiza! Como no podía ser de otra manera. Lo que no sabemos es cómo la isla pitiusa no se hunde en verano con tanta 'celebrity'... Las tronistas se lo están pasando como niñas en Ibiza y lo están retransmitiendo a través de sus redes sociales. Avisamos que su loca escapada no es apta para envidios@s patológicos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

La sección de Stories de Instagram da para mucho y si no que se lo digan a Oriana. La concursante más breve de 'Supervivientes' ha compartido cómo se lo pasan de fiesta en el conocido hotel Ushuaïa, donde también se alojan. Incluso, tanto se les fue de las manos el "agua con misterio" que Liz acabó tirada por el suelo del pasillo del hotel...

Instagram

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Parece mentira que Oriana y Lola no se pudieran ni ver y ahora sean las mejores amigas del mundo. Y es que su enemistad se debía a que ambas eran rivales en su conquista al que fuera tronista Tony Spina. Pero de eso han pasado 5 años y ya ha preescrito...

Instagram

Pero sin pensabais que todo iba a ser fiesta, estáis muy equivocados. Oriana y Lola no perdonan su sesión de 'training'. Ambas han madrugado para ir al gimnasio y luego hacer 'running' por las calles de la isla.

Instagram

Y por si 3 os parecían multitud, ahora son 4 y es que Yasmina, también extronista, ya ha aterrizado en Ibiza. ¿Su bienvenida? Un vídeo bailando mientras disfruta de las vistas de la terraza de su habitación, que está hecha un desastre y que como ella misma ha dicho: "es una habitación de puercas". No sabemos cómo son capaces de encontrar algo...