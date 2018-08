Estaremos todos y todas de acuerdo en que una ruptura nunca es fácil, pero cuando una es una influencer en las redes sociales y le debe su fama a sus seguidores, una no puede dejar pasar los malos momentos y enseñar sólo los buenos. Eso es lo que podría estar pasando Yoli Claramonte estos días que, tras la publicación de unas fotos de su marido en una actitud poco apropiada con otra joven, la pareja podría estar atravesando una crisis de las gordas a punto de la ruptura, tal y como os contamos en QMD! tras el bombazo de Kiko Hernández en su blog.

Precisamente, Yoli ahora, que no ha querido confirmar nada, ha querido reaparecer en un nuevo videoblog en el que se despide de sus seguidores. Aunque, eso sí, tan sólo por un tiempo: "Necesito vacaciones, descansar, relajarme...", señalaba tras explicar: "Estoy teniendo una mala racha. Me lo habéis dicho ya mil veces, o sea que no os pilla de sorpresa. Ahora mismo no me encuentro con demasiadas fuerzas como para seguir adelante con todo".

Yoli Claramonte

"Formáis parte de mi familia, y sois mi familia, pero no puedo seguir haciendo mis vídeos semanales. No estoy diciendo un adiós, estoy diciendo un hasta pronto", añadía Yoli, y lanzaba un comentario, entre lágrimas, que bien podría ser un dardo a su ¿todavía marido? "Sois las únicas personas que no abandonaría en mi vida". Esa frase no suena nada bien para su matrimonio. Un matrimonio que posteó en redes sociales su última foto juntos el pasado 5 de julio



Yoli y Jonathan se casaron el pasado 2 de septiembre de 2017, un par de años después de salir de la casa de 'Gran Hermano', donde se conocieron, y no volvieron a separarse. Precisamente fue al poco de salir de la casa cuando ella se quedó embarazada de su hija, Valeria, que ya tiene 3 añitos.



Por lo pronto, y a la espera de una confirmación de esta crisis o, en el peor de los casos, ruptura, seguiremos muy pendientes de sus movimientos...