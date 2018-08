Tiempo de cambios en la vida del cantante británico Harry Styles. Tras un duro año de trabajo, en el que se ha recorrido las principales ciudades del mundo con su gira 'Harry Styles Live on Tour', el artista ha decidido poner punto y final a su relación con su chica, la modelo francesa Camille Rowe. Una ruptura que se podría haber producido por el desgaste que supone mantener una relación a distancia y por la dificultad de ambos para cuadrar sus agendas y poder pasar más tiempo juntos. Así lo ha informado el medio estadounidense 'People', que ha sido el encargado de soltar tal bombazo, pese a que ni el cantante ni su entorno más cercano han querido, de momento, pronunciarse al respecto.

Thank you London. A post shared by @ harrystyles on Oct 30, 2017 at 4:42pm PDT

El ex de la banda 'One Direction' se embarcó en su primera gira en solitario, a nivel mundial, hace exactamente once meses. Una gira en la que ha dado el cante en países como España, Holanda, Brasil o Canadá; en la que ha hecho pleno completo en todas y cada una de sus actuaciones y que ha terminado el pasado 16 de julio. Y es que pese a que Harry está siendo muy afortunado en el trabajo, no puede decir lo mismo en cuando a su situación sentimental.

Harry y su ex modelo favorita se conocieron el pasado verano a través de Alexa Chung, una de las 'it girl' del momento. Una relación que empezó a los pocos días de conocerse porque los tortolitos se enamoraron profundamente el uno del otro. Sin embargo poco les ha durado el amor. Además, tanto el cantante como la modelo han preferido llevar su relación lo más discreta posible, y es que apenas hay fotos de la pareja dando rienda suelta a su amor. Pero Camille no ha sido la primera modelo que no se ha podido resistir a los encantos del músico británico. En el pasado Harry también estuvo con modelo de la talla como Cara Delevigne o Kendall Jenner. ¿Cuál será su próximo fichaje?