Hace un año y dos meses que Laura Escanes y Risto Mejide se daban el 'sí, quiero', pero ya son más de tres años los que la pareja lleva regalándose su amor a diario. Y aunque este 1 de agosto no es "especial" (todos los días lo son) para el matrimonio, han querido celebrar sus 3 años y 2 meses de relación con un romántico mensaje con 'pullita hacia los haters' incluida. "¿Dónde están ahora los que no nos daban ni un telediario? 38 meses y más de 2.000 telediarios después, tú sigues fascinándome", escribe el publicista en Instagram con una inspiradora fotografía de su mujer. "Me hace gracia porque decían: "Les doy un año". Y ahora que llevamos un poquito más de 3 años juntos dicen que eso no es nada... a ver si se aclaran señores!!!! Vive y deja vivir!", ha añadido la influencer, respondiendo a todos los que al principio pensaban que su relación no iba a durar.

Ella también ha querido corresponder a su marido; "Nadie ni nada podrá detener lo que siento por ti. Solo tú. Te amo". Y para celebrarlo la pareja se fue de cita romántica, una bonita cena bajo la luz de la luna y una sesión de cine. ¡Qué bonito es el amor! Desde aquí deseamos a una de nuestras parejas favoritas que duren muchos telediarios más.