Lydia Lozano ha protagonizado hoy, en 'Sálvame', uno de sus peculiares enfados propios de un patio de infancia o de un "ahora me enfado y no respiro"... Y es que nada más empezar el programa, cuando Kiko Hernández ha hecho las respectivas presentaciones de los colaboradores de la tarde, algo parecía no estar como siempre. ¡Lydia Lozano estaba en otro sitio del plató! Estamos acostumbrados a verla en el sofá de la izquierda, pero hoy estaba en la última de las sillas de la derecha... ¿Qué ha pasado? Pues lo cierto es que nada, simplemente Belén Rodríguez había ocupado su sitio. Pero este detalle no le ha sentado nada bien a Lozano... El propio Kiko lo explicaba; "Lydia está negra porque Belén le ha quitado el sitio".

Y es que al parecer la colaboradora se lo ha comentado a dirección antes de empezar, y claro, Belén se ha quedado flipada preguntando qué ha dicho sobre ella..."Para que rajes de mi prefiero que estés ahí sentada", decía Belén Ro mientras levantaba su culo del sofá y se cambiaba de sitio.

¡Ha puesto a parir a su compañera! "Siempre que me siento ahí te pregunto, ¿por qué me criticas?", le pregunta la colaboradora a Lydia. Pero hoy no le ha preguntado porque no la ha visto. Al final Lydia se ha salido con la suya y ha conseguido plantar el pompis en el sofá, aunque ha 'insistido' en que lo ocupara Belén.