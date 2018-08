¡Menuda tarde de broncas en 'Sálvame'! Después de los cuchillos voladores entre Lydia Lozano y Belén Ro por el sitio que ocupan en el plató, ha llegado el turno de la bronca entre Rafa Mora y Chelo García Cortés. Son varias las semanas que los colaboradores llevan enemistados, lanzándose 'pullas' diariamente, pero no habían liado una tan grande hasta que ambos fueron a cubrir el concierto de Pablo Alborán en el Teatro Real de Madrid. Chelo iba como siempre a hacer su 'Diario Che' pero todo se estropeó en el momento que vio aparecer en el photocall a su archienemigo Rafa Mora. El colaborador cubría por primera vez un evento en su recién estrenado 'Diario Ra'.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Chelo, con cara de pocos amigos, se queda sin palabras al ver a su compañero, le saluda fríamente y luego le da la espalda. Indignada, se dirige a su guionista para preguntarle si sabía que Rafa iba a aparecer. Pasan los minutos, en los que la tensión es más que palpable, y Chelo sufre un pequeño tropiezo. Rafa la quiere ayudar pero la respuesta que recibe no es la que esperaba: "¡No me toques!". El extronista, muy enfadado, le dice: "Eres una maleducada, qué poca calidad humana tienes... Ríete con ese diente de plástico". Unas palabras que hacen estallar a Chelo...

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Me parece la traición más heavy del programa. Me voy ahora mismo. Me habéis traído un Kamikaze. Me voy, dimito. Llevo dos tardes aguantando… O me lo quitas o te monto un número", dice la periodista muy disgustada. Rafa intenta defender su trabajo pero no hace más que aumentar más el cabreo de Chelo, que asegura no defender su sección "delante de este chulo".

Telecinco

Una vez fuera del Teatro Real, Chelo se dirige a la cámara para decir que es la primera vez en "42 años de profesión" que abandona. Tras el vídeo, la colaboradora ha pedido disculpas tanto al público, como a la dirección de programa, pero no a su compañero. Rafa, por su parte, y después de reflexionar, ha hecho lo propio. "Te considero una gran profesional y te quiero pedir disculpas por haberte dicho lo del diente, espero a partir de ahora tengamos un trato cordial", le ha dicho arrepentido.

Al final, la sangre no ha llegado al río e incluso se han dado un abrazo. Aunque Chelo le ha advertido: "Te acepto las disculpas pero todo depende de ti".