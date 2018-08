La pareja de ex concursantes de 'Gran Hermano' está disfrutando de sus vacaciones al otro lado del charco, en Cuba, uno de sus destinos favoritos al que no dudan en regresar cada vez que pueden. Y como es costumbre, Bea y Rodri nos lo cuentan todo a través de su canal de Mtmad, 'Rodeanos', donde comparten sus aventurillas diarias. Así lo han hecho con su viaje cubano, enseñándonos desde su llegada al aeropuerto, hasta su camino al hotel, y las sesiones de fotos, porque aunque estén de vacaciones, el curro no descansa y menos en un paraíso como ese. No han faltado los remojos en la playa y mucho, mucho amor, pero cuando todo parecía ir sobre ruedas... Bea ha recibido una mala noticia.

El día comenzaba en la piscina y con las caras de Bea y Rodri que eran todo un poema, así que no han dudado en contarnos lo que estaba pasando. "Hemos venido a la piscina a desconectar de todo porque hoy está siendo un día un poco toca pelotas", contaba Rodri. Y es que según ha explicado Bea, "estoy en la lista de espera en la universidad", "estoy bastante jodida, no se qué voy a hacer, tengo muchas ganas de estudiar, de coger una rutina, de conocer gente nueva... Está siendo un día chof", confiesa. Así que parece que el deseo de Bea de ir a la universidad se está complicando...

Como bien dice Rodri para animarla, "si no es esa universidad será otra", así que ¡ánimo Bea! Seguro que lo consigues.