Hace menos de un mes, una de las parejas más consolidadas del mundo del deporte y la televisión, la de Sergio Ramos y Pilar Rubio, se comprometía 'por sorpresa'. Tras 6 años de relación y 3 niño, la pareja se dará el 'Sí, quiero'. Así que para celebrar que pronto serán un matrimonio, han disfrutado de una 'luna de miel' adelantada; viajazo al otro lado del charco y sin niños. Primero paseando su amor por las calles de Nueva York, después relajándose y disfrutando de las ruinas mayas en México. Desde allí hemos sido testigos (gracias a sus constantes publicaciones en Instagram) del incondicional amor que se dan, pero también de los cuerpazos que ambos mantienen en forma hasta de vacaciones.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

💪🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️💪 Featuring @marcanthony 😉 A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Jul 29, 2018 at 11:56am PDT

Sergio no ha dejado de lado los entrenamientos ni un momento, y es que sabía que pronto le tocaba volver al trabajo. Ayer mismo se incorporaba a los entrenamientos con el equipo para tenerlo todo a punto.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero Pilar tampoco se queda atrás. Para lucir el cuerpazo que hemos podido ver durante sus vacaciones mexicanas hay que trabajar, y mucho.

☀️🏝💙 A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) on Aug 2, 2018 at 10:42am PDT

Así de estupenda está después de tres embarazos, y el secreto no es otro que no dejar de hacer ejercicio, incluso cuando piensas que no tienes tiempo para nada. Si Sergio no está en casa para cuidar del pequeño Alejandro (Sergio Jr. y Marco ya son lo suficientemente mayores como para jugar sin molestar a mamá), pues Pilar entrena con el bebé en brazos o mientras le pasea en el carrito. ¡No hay excusas!