Que la televisiva Kourtney Kardashian es una amante de la vida sana y del fitness, para mantener a raya su trabajado tipín, no es ninguna novedad. Lo que no sabíamos es la pasión que la protagonista del reality 'Keeping up with the Kardashians' tiene por el béisbol. Y es que la hermana de Kim Kardashian tiene golpes escondidos que desconocemos y no dejan de sorprendernos. Como si de un deportista de élite se tratara, Kourtney Kardashian ha sido la protagonista indiscutible del último partido entre Los Ángeles Dodgers y los Milwaukee Brewers, que se ha disputado en el Estadio de los Dodgers. La celebrity ha sacado a relucir su vena más 'beisbolera' y ha protagonizado el saque de honor del partido.

Enfundada en un arriesgado modelito, compuesto por unas escuetas mallas blancas de ciclista color blanco, unas deportivas también blancas y la camiseta del equipo Los Ángeles Dodgers, la ex pareja del presentador de televisión Scott Disick ha lucido palmito y hecho los honores lanzando el primer balón del partido. Un lanzamiento que, pese a no haber sido espectacular, ha estado aliñado por su indiscutible elegancia, saber estar y sonrisa de oreja a oreja.

Pero Kourtney Kardashian no ha sido la única celeb que ha tenido los honores de hacer tan preciado lanzamiento, sino que con ella ha estado en todo momento el cómico y actor estadounidense Kevin Hart. Y es que a juzgar por las imágenes ambos se lo han pasado como auténticos niños y han disfrutado a tope del momento. Tras tan histórico acontecimiento, ambos han disfrutado del partido desde las gradas, donde han gozado de tener unas vistas privilegiadas. Unos pequeños placeres que solo puedes disfrutar si te eligen para protagonizar el saque de honor en un partido de béisbol americano. ¿Se convertirá Kourtney en la jugadora revelación de dicho deporte en su país?