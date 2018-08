Si nuestros famosos no pisan Ibiza por lo menos una vez al año, es como si nos faltara algo. La isla pitiusa se convierte, cada verano, en el destino vacacional perfecto para celebrities españolas e internacionales, y lo que todavía no entendemos es que, con lo pequeña que es la isla, no se haya hundido por el peso de tanto famoso en sus playas. Pues bien: la ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', e influencer a tiempo completo, Oriana Marzoli tampoco se ha querido perder el fiestón que se monta cada verano en Ibiza ¡y allí que se ha marchado con unas amigas para disfrutar de la arena, el mar, el tiempazo que hace y las discotecas! Eso sí, de su nuevo churri, Euyenio, ni rastro (aunque con él ya se fue hace unas semanas a Cerdeña, así que ya ha cumplido).

Con su bolso de Louis Vuitton (modelo 'Neverfull'), que ronda los 1000 eurazos, Oriana se presentó divina y radiante para tomar el sol con sus amigas: la ex gran hermana VIP Liz Emiliano y la también ex tronista Yasmina, con las que disfrutó de un día de playa y yate a todo trapo tras el fiestón padre que se pegaron esta semana en la conocida discoteca Ushuaia. ¡Con razón les costó tanto subirse al bote que les llevaba hasta el barco!

Sin embargo, no todo fueron risas en la playa: a pesar de que Oriana debe de tener la talla XXS de todo, se las ha ingeniado para encontrar un bikini aún más pequeño, porque si no no se explica que le quede tan estrecho... tanto, ¡que uno de sus pechos casi pide libertad!

Con todo controlado, las chicas se dispusieron a pasar un día de yate como Dios manda, pero con el susto metido en el cuerpo todavía, y es que, a su llegada a la isla, Liz Emiliano tuvo que ponerle una reclamación a su compañía aérea ¡porque le habían perdido el equipaje! Tras el mosqueo pertinente y la queja puesta, unas horas después aparecía su maleta, justo a tiempo para el primer fiestón de la semana. ¡Así sí que se puede disfrutar...!