Marta López es una mujer todoterreno. Entre otros negocios, la ex gran hermana tiene una tienda de vestidos de novia y una empresa de catering. Pero en verano toca lo que toca: tostarse al sol. Chapuzón en el agua y ligar bronceado. La ex gran hermana y ex colaboradora lució palmito y un bronceado top en su día en El Palmar. Con un bikini estampado, la primera expulsada de la segunda edición de 'Gran Hermano' disfrutó de un fantástico día de playa en Cádiz. ¿El objetivo? Tostarte bien al sol. Y ojo si se tostó. La íntima de Kiko Hernández lució un bronceado más que envidiable. Lo hizo sola. Marta dejó a sus tres retoños (Jorge, Hugo y Javier) en casa.

Los dos primeros nacieron fruto de su matrimonio con el futbolista Jorge Cabeza Jareño y el pequeño de la casa, de su actual relación con el empresario Javier Fernández. Marta siempre se ha caracterizado por ser una mujer sincera que dice lo que piensa sin tapujos.

El pasado mes de diciembre aseguró haber engordado 13 kilos debido a la ansiedad. Pues hija, Marta, nosotros te vemos estupenda.

La que fuera colaboradora durante 15 años decidió dejar el mundo de la televisión para llevar una vida mucho más relajada alejada de los medios de comunicación. Lo hizo cuando se separó de su ex y comenzó su actual relación con Javier, con el que le va a las mil maravillas.

Grandes hermanos

Marta participó en 'Gran Hermano 2' en el año 2001. Era conocida como ‘La pija’. Debido a enfrentamientos con sus compañeros fue la primera en salir del programa. En 2004 volvió a intentarlo en Gran Hermano VIP, donde llegó mucho más lejos siendo la empresaria la séptima eliminada. En la foto, junto a otros ex grandes hermanos de esa edición: Carlos Orellana, Flor Aguilar, Juan Camus, Yolanda Mora e Íñigo.