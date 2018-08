El chico 'reality' por excelencia nos llena de buenas 'vibras' cada vez que publica un nuevo vídeo en su canal de Mtmad, y en este último no podía ser menos. Abraham García nos ha invitado a pasar un día con él y Paloma González (se han convertido en muy buenos amigos). Han salido a comer, a comprar ropa, a hacerse un tatuaje, a la peluquería... y claro, han tenido tiempo de mucho. Sobre todo de hablar. Y entre charla y charla, Abraham ha hecho alguna que otra confesión respecto a sus 'amoríos'. El ex superviviente ha confesado estar soltero, no tener, ahora mismo "una mujer que me apasione, que sueñe con ella... Estoy tranquilo, centrado en mi trabajo y mis fans. No quiero compromisos".

Así que parece que Abraham está solterísimo, pero el amor no ha faltado en su vida. Ha confesado que Marta, su ex, fue la mujer de su vida, pero su relación no salió a flote porque según asegura él mismo, eran como el perro y el gato.

Pero Marta no ha sido la única chica que ha llegado al corazón de Abraham. Durante su paso por 'Supervivientes' fuimos testigos de su relación especial (de amistad) con la hermana de Cristiano Ronaldo. Aunque muchos creían que entre ellos había algo más que amistad, y es que las miradas hablaban por sí solas... Ahora él ha querido confesar lo que sintió realmente; "Con Katia tuve una amistad muy, muy especial... Ella me miraba de una manera y cómo me hablaba...me podría haber enamorado de ella perfectamente".

Pero, ¿por qué no pasó nada? Pues porque él tenía novia, y ha confesado que "si no hubiera estado con mi novia alomejor habría habido algo". ¡Toma bombazo! Pues donde hubo fuego...cenizas quedan.