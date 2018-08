¡Con una guerra de titanas! Así ha comenzado hoy 'Sálvame'. ¿El motivo? La nueva presentadora del programa de Telecinco. Ayer os contábamos que Nuria Marín se incorporaba al programa como nueva presentadora, una noticia sorprendente que no ha dejado indiferente a nadie. Hoy ha debutado como la nueva presentadora de los viernes 'summertime' de 'Sálvame', y lo ha hecho pisando fuerte. Nuria ha empezado el programa pidiendo la bendición a la foto de Jorge Javier Vázquez y, tras lanzarle un beso, con sus alas aún puestas, nos ha aclarado: "Por ahora tengo que desprenderme de las alas, pero no dejo 'Cazamariposas".

"Comienza la era Nuria Marín en Sálvame… si me dejan", gritaba la presentadora mientras entraba corriendo y pisando fuerte en el plató, donde la esperaban los colaboradores. Así que no ha tardado en hacer las pertinentes presentaciones de los colaboradores del día... Belén Ro, Lydia... ¡Pero se ha saltado a alguien! Sí, a María Patiño. ¿Por qué se la ha saltado? Porque ayer, cuando anunciaron a la nueva presentadora enseñando solo sus piernas para mantener el misterio, Patiño soltó que no le gustaban nada esas piernas. ¡Menuda pullita! ¿Está celosa María de Nuria? ¿Quería ser ella la presentadora? Pues Nuria, ni corta ni perezosa, ha sacado a María al centro del plató para retarla a enseñar sus piernas... ¡Toma ya!

Pero la cosa no ha quedado ahí. El programa ha avanzado y en mitad de una noticia, María Patiño se ha acercado a Nuria y le ha dicho algo así como 'si estás cansada dímelo', vamos, que quería sustituirla en toda regla. Es más, Nuria ha confesado que tiene problemas intestinales y que, si necesita ir al baño, no va a dudar en decirlo y que María se ponga al mando, a lo que ella ha contestado; "Claro, claro, la salud es lo primero". ¡Ay, María, que se te ve el plumero!