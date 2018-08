Hace unos días Bárbara Rey se sentaba en 'Sábado Deluxe' en una entrevista que prometía, entre otras cosas, un reencuentro con la que fuera su amiga, Chelo García-Cortés. Pero lejos de haber una reconciliación entre ellas, las cosas empeoraron... Tanto que Chelo se subió al pulpillo para dar dos exclusivas sobre Bárbara Rey y 'Sálvame' ha mostrado un adelanto de lo que la 'vedette' le ha contestado en 'Socialité': "Chelo miente más que habla". La actriz ha despotricado de lo lindo contra su ex amiga, acusándola de deber más de 500.000 euros a Hacienda: "Ese es dinero de todos los españoles, mio también".

"Esta oye misas y no sabe dónde replica", comienza explicando Chelo respecto a la cantidad que ha dado Rey, aunque ha querido confesar que "yo estoy pagando a Hacienda con mi trabajo, el problema que yo tengo con Hacienda lo tenemos muchos, por discreciones, yo no tengo ningún delito fiscal, y me parece ruin por tu parte".

La colaboradora del verano se ha pillado un buen mosqueo y ha devuelto el ataque a su examiga:"Yo no tengo amigos que me puedan ayudar a pagar", dice lanzándole un tremendo zasca a Bárbara. "Yo pago con mi dinero, amor mío". ¡Toma ya!

Pero la cosa no ha quedado ahí, Bárbara ha insinuado que podría emprender medidas legales contra ella y Chelo la ha animado: "Demándame si quieres", y añade; "te vino muy bien que se enterara todo el país de nuestra noche de amor". "Te interesó contarlo, cobraste", ataca la colaboradora.

"Me he callado muchas cosas de las que no voy a hablar porque no tengo que hacerlo", asegura. ¿Qué estará guardándose bajo la manga Chelo? ¡Arde Troya!