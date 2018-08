"Estaba buscando que la dejase", asegura Alberto Isla. Parece que el ex superviviente tiene claro que la madre de su hijo ha hecho todo lo posible para romper su relación, y ahora que lo ha conseguido, él ha decidido desahogarse de lo lindo. 'Sálvame' ha conseguido unos audios en los que Alberto despotrica contra Chabelita, y tiene mucho que decir... Aunque Alberto Isla y Chabelita se casaron por el rito garífuna en Honduras durante 'Supervivientes', él cree que toda su ruptura estaba ya planeada; "Lo estaba buscando para vender las exclusivas, y ya me ha quemado y lo ha terminado consiguiendo", confiesa.

Además, ha asegurado que en su relación con Chabelita no era oro todo lo que relucía; "Es una persona que pasa de ti, que le dices si te quiere y te dice que no sabe, que no te muestra cariño, vas a darle un beso y te pone mala cara. En fin, era imposible, imposible".

También ha hablado de Omar, el chico con el que Isa parece estar recuperando la ilusión; "Lo de Omar viene de mucho antes porque cuando nosotros vivíamos en Madrid 'el nota' le escribía". Es más, cree que se vieron mientras él participaba en el 'reality'.



Y parece que Omar y Chabelita han querido responder a las palabras de Alberto, aunque de forma indirecta pero más que evidente. Ha sido Omar el que ha subido varios vídeos a sus 'stories' de Instagram paseando en coche con música de fondo que no han dudado en cantar a todo pulmón con frases como; "Tú sabes que eres mía, mía, mía. Dime si ahora estás mejor siendo yo el que te hace el amor", o "dile a tu ex que lo vamos a buscar si no me respeta". ¡Toma ya! Menudas indirectas más directas Alberto... toma nota.