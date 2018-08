Junto a Merche encontró, Arturo Requejo, la felicidad hace ya cinco años. La pareja ha encontrado la estabilidad y parecen entenderse a la perfección, tanto que el ex concursante de 'Gran Hermano' tiene un cariño y una relación maravillosa con la hija de la cantante, Ambika, con quien compartía hace unos días una tierna fotografía en sus redes sociales. Lo que no esperaba Requejo es que la foto generaría ciertos comentarios que no le han sentado nada bien. En la imagen se puede ver a Arturo en actitud muy cómplice con la pequeña, a la que Merche adoptó en 2014, y que él compartió con un mensaje; "cuando tienes hijos". Y ahora las redes han acusado al ex concursante de no ocuparse del mismo modo de sus otros 3 hijos: "Te podías preocupar de tus hijos, de tus hijos biológicos", le han comentado.

Otros le han preguntado si los ve... En fin, que a Arturo no le ha sentado nada bien que le cuestionen estos aspectos, más que nada porque nadie sabe lo que hace o deja de hacer con sus hijos, así que ha estallado.

"Qué feo catalogar hijos adoptivos o biológicos. Cuando te entran ganas de pillar un palo y darle a estos bien en las costillas... ¿Qué se cree la gente que sabe de otra gente?", ha respondido.



Pero no se ha quedado tranquilo y ha vuelto a responder a los que le han criticado sin saber: "¿Tú qué sabes de qué me preocupo yo? Algunos tenéis la mente tan pequeña que os imagináis toda una vida de un persona por 4 fotos", y ha añadido haciendo un guiño a su chica: "Abre tu mente y descubrirás...".