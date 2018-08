"No quiero ni llamarle ni saber de él el resto de mi vida ya", confiesa un decepcionado Diego Matamoros. Al parecer, el hijo de Kiko Matamoros ha recibido ciertas informaciones que le han defraudado y dolido muchísimo; "No se hasta qué punto va a llegar todo esto", asegura. Pero parece estar más enfadado que nunca, y esta noche piensa contar todos los motivos en 'Sabado Deluxe'. "Una persona que me hace eso no se merece un minuto más de mi vida", y añade "que haga lo que quiera con su vida, pero a mi que no me moleste". Pero ha ido mucho más allá... "Para mi está enterrado", zanja. ¡Qué fuerte! Vamos, que esta noche se va a liar de lo lindo... aunque ya están acostumbrados, ¿no?

Hace ya tres años, en 2015, padre e hijo se reencontraron en televisión después de un año sin hablarse. Kiko confesaba que "me duele la pérdida de mi hijo", pero Diego tenía claro que había "idealizado" a su padre, y que "no es la persona que creía", así que protagonizaron otro de sus tensos enfrentamientos.

Diego Matamoros ha pisado los platós de televisión más de 30 veces para despotricar contra su padre y Makoke, y para defender a su hermana Laura. Pero ahora que todo parecía ir mejor en la familia, que hasta acudió a la boda de su hijo con Estela Grande (aunque dudó hasta el último día) y que protagonizó un tierno momento con Laura en 'Volverte a ver', parece que todo vuelve a truncarse. ¿Tomará Laura posición en este nuevo enfrentamiento?