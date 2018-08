Tres horas diarias andan estas mujeres de El Barreal (Chiquimula) para lavar la ropa y llenar sus cántaros de agua. Qué diferentes serían sus vidas si tuvieran agua potable. En ello están @ayudaenaccion #soñaresdevalientes #vacacionessolidarias #Guatemala

