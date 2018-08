La peluquera más polémica de la televisión ha visitado 'Sábado Deluxe' para someterse, nuevamente, al polígrafo, y aclarar todas las dudas que todavía están en el aire sobre su vida. Pero la entrada de Raquel Mosquera ha sido tensa desde el principio, y es que había una silla vacía... La de Belén Rodríguez. Al parecer, el programa temía juntarlas después de la que liaron la última vez que Raquel se sentó en el plató, pero ella ha accedido a que Belén esté como una colaboradora más durante su entrevista. Sin embargo, a la entrada de Belén Ro lo ha hecho muy enfadada y ha querido dejar claro que "si me vetas me alegro, no me gusta sentarme con personas como tú". ¡Toma zasca!

Ha asegurado que "entrevistarte a ti no es ningún lujo, todo lo contrario"... Justo cuando Mosquera ha respondido con una pulla tremenda... "no tiene ningún tipo de credibilidad periodística", considera la ex superviviente. Y claro, Belén estalla, aunque luego se siente mal y confiesa que se siente provocada; "Me provocas desde tu tranquilidad para ser yo la fiera, no voy a entrar en tu juego".

No ha tardado en hablar de Rocío Carrasco

La peluquera asegura que se ha alejado de su familia influenciada por Fidel, además, asegura que cree cree que Rocío Carrasco tiene amistades importantes que la protegen en televisión.

Y aunque confiesa no haber recibido ninguna demanda de Rocío, asegura que tiene un as en la manga para protegerse de esas demandas si sucedieran. Pero, mientras ella dice que nunca se ha planteado demandar a Rocío por "aprovecharse de su enfermedad mental", el polígrafo le ha quitado la razón.