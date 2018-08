Diego Matamoros se sentó anoche en 'Sábado Deluxe' para contar lo decepcionado que está con su padre, a quien asegura ha "enterrado para siempre", por haber acudido a su boda con Estela Grande tan solo por dinero. Según su versión, Kiko habría asistido al enlace no porque quisiera estar a su lado en ese día tan importante para él, sino porque había negociado por su cuenta un dinero por asistir. Diego ya no quiere saber nada más de su padre, y el tema promete traer cola... Pero entre enfrentamientos y 'pullitas' a su padre, a Diego le dio tiempo de soltar algún bombazo más... En mitad de una discusión con Belén Rodríguez, confesó que la colaboradora le defiende tanto porque ha tenido una relación sexual con su padre. ¡Nos quedamos a cuadros!

"Encima en la época en la que estaba con mi madre", aseguraba el joven ante la cara de asombro de todos los colaboradores del programa, y hasta la de Belén.



"Pero si a Kiko lo conocí aquí o en el debate, o en sálvame… hace años, y con Kiko no me he tomado un café fuera de la tele nunca en la vida", se defendía Belén, aunque lo cierto es que había una sonrisa en su cara que hacía pensar otra cosa...

Diego no pudo dejar de soltar la lengua, aunque pareció arrepentido y confesó que se le escapó porque "esta señora me lleva al límite", pero asegura que es totalmente cierto que se lo contó el propio Kiko. Pero Belén lo niega al 100% y hasta se atreve a someterse a un polígrafo para que salga a la luz la verdad.

El que también entró a dar su versión fue Kiko Matamoros, aunque no se pronunció al respecto de ese tema, solo de su hijo... Así que... ¿Quien calla otorga?