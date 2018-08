Diego Matamoros no quiere saber nada de su padre, y eso le ha traído consecuencias... Al parecer su padre fue a su boda tan solo por vender las fotografías, es por eso que lo decidió a última hora. Algo que a Diego le ha sentado muy mal, y está muy decepcionado. Pero no solo con Kiko, también con su hermana Laura, quien asegura "sabía que también mi padre iba ese día, me mintió". Lo que no tiene claro es si Laura sabía que iba a cobrar... pero le duele que su hermana esté tan cercana a su padre y a la familia de su padre y asegura que "todo lo que afecte a Kiko también lo ve ella como algo suyo". ¿Está iniciado esta una nueva guerra familiar? "Ayer me llamó dos veces y no se lo quise coger", aunque asegura que sí se hablan, lleva dos días sin responderle a los mensajes. Ha querido dejar claro que adora a su hermana, pero las cosas podrían acabar mal...

Laura Matamoros no se iba a quedar callada ante las revelaciones de su hermano y se puso en contacto con Gema López para mostrarle su disconformidad, su decepción y opinar al respecto con un contundente; "A mi hermano se le ha ido la olla".



Además, asegura que no se esperaba esto de él, y que cree que lo está haciendo para entrar en 'GH VIP'. Pero su hermano ha contraatacado con una indirecta... "Le recomiendo a Laura que llame a su madre, que se preocupe por su madre, por los demás".