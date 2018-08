Si hace unos días saltaban todas las alarmas de que Chabelita tenía un nuevo amor (o al menos una nueva ilusión), ahora parece que la hija de la tonadillera quiere tomarnos el pelo. Isa Pantoja ha querido 'aclarar' su relación con Omar Montes después de que les hayamos visto disfrutar juntos de un concierto, viajecitos en coche, muestras de cariño... Y ahora resulta que quiere jugar al despiste y decirnos que no están juntos. Cuenta que tan solo están pasando tiempo juntos, ella sube a Madrid, él baja al sur... Además quiere dejar claro que tiene la cabeza "en cosas más importantes" como para meterse ahora en eso, pero cuando el programa 'Socialité' le pregunta si tiene una relación con Omar, ella titubea y prefiere preguntarle a él; "¿Tengo una relación contigo?", le pregunta. Y, ¡atentos a su respuesta!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

Omar, ni corto ni perezoso, ha respondido con su tono más irónico; "No, no, si yo ni la conozco, me la he encontrado por aquí por la playa". ¡Toma ya! Esto es jugar al despiste y lo demás son tonterías.