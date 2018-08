Chris Pratt, uno de los actores más cotizados de Hollywood por su papel en 'Guardianes de la Galaxia' y 'Jurassic World', se separó de su entonces mujer, Anna Faris, hace ya un año. Anna ya había conseguido rehacer su vida en la compañía de Michael Barret, director de fotografía con el que coincidió en el rodaje de 'Overboard'. Chris, hasta el momento, ha estado más centrado en su hijo, Jack, de 5 años, fruto del matrimonio con Anna. Pero ahora ha llegado el turno de Chris, y cupido ha lanzado su flecha. ¿La afortunada? Katherine Schwarzenegger, la hija del exgobernador de California y protagonista de 'Terminator' Arnold Schwarzenegger. La periodista y el protagonista de 'Guardianes de la Galaxia' ya se han dejado ver juntos en algunas situaciones cotidianas, desde jugando en el parque con el pequeño Jack a ir juntos a misa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Agencias

Ambos escogieron un 'look' muy discreto, aunque eso no les hizo pasar desapercibidos. Chris acudió a la iglesia con una camisa negra y vaqueros oscuros, mientras que Katherine optó por un mono de rayas y una chaqueta vaquera. Eso sí, la cruz en el cuello no podía faltar para la ocasión.

Agencias

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Todavía no han hecho oficial su relación, aunque sus apariciones en público juntos son cada vez más frecuentes. Una fuente de la revista 'People' asegura que la relación se está tornando cada vez más seria, de hecho, no se han separado ni un día desde que se confirmó su relación.

Indudablemente, ambos están muy felices en esta nueva etapa, no hay más que ver la complicidad que hay entre ellos.