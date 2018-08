Poco a poco, Demi Lovato se va recuperando de su último ingreso hospitalario por culpa de las drogas. El pasado 24 de julio, la cantante ingresaba en el hospital Cedars Sinai de Los Ángeles después de que fuera encontrada inconsciente por los servicios médicos y trasladada allí de urgencias. De nuevo, una sobredosis de heroína casi le cuesta la vida, volviendo a pasar por el infierno que parecía ya tener superado. Aunque todavía siga teniendo fiebre y náuseas, la joven ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento a través de su cuenta de Instagram y sincerarse sobre su problema y el esfuerzo que tendrá que hacer para superarlo:

"Siempre he sido transparente acerca de mi viaje con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no he hecho.

Quiero dar las gracias a Dios por mantenerme viva y bien. Para mis fans, estoy eternamente agradecida por todo vuestro amor y apoyo durante la última semana y más allá. Vuestros pensamientos positivos y vuestras oraciones me han ayudado a pasar por este difícil momento.

Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo y al personal del Cedars Sinai que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos, no estaría aquí escribiendo esta carta a todos vosotros.

Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. El amor que todos me habéis mostrado nunca será olvidado y espero ansiosa el día en que pueda decir que salí del otro lado. Seguiré luchando".

Esta recaída de la cantante se suma a otras tantas que ha tenido en un pasado. Demi ingresó por primera vez en un hospital en el año 2010 a causa de su adicción a las drogas y al alcohol. Tras varias visitas de urgencia a los centros médicos, la cantante se declaró "limpia" en 2012. Sin embargo, y tras seis años sin consumir ninguna sustancia, el mes de junio pasado volvió a las andadas y lo hizo público con su nueva canción 'Sober'. Una adicción que, tal y como ha contado la misma cantante, le viene después de que le diagnosticaran bipolaridad, al igual que su padre.