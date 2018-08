Si alguna vez llegamos a pensar en la posibilidad de que Aída Nízar se dedicara al mundo de la música tuviera un single, nunca le dimos demasiada importancia por resultarnos básicamente imposible. Aunque tampoco imaginamos verla jugarse la vida y ya tuvimos que agarrarnos los machos, en su día, al verla teniendo un accidente a lomos de una moto casi en vivo y en directo en su Instagram... pues bien: ahora han ocurrido las dos cosas a la vez y estamos entre emocionados y aterrados, porque alguien ha decidido hacerle un single a Aída y porque ella, que es así, ¡ha vuelto a ponerse en peligro haciendo el último challenge viral!

Se llama 'In my feelings challenge', y se trata de bajarse del coche en marcha para bailar, pegado a él, la canción del rapero Drake que da nombre a este reto. Aída, sin embargo, no ha sido la primera (ni la última, suponemos) en llevarlo a cabo, pero ella le ha dado su toque personal con la canción 'Con Aída non se gioca'.

El single en cuestión ha sido creado por el DJ italiano Highlander, que, cogiendo imágenes de una Aída bastante mosqueada en 'Grande Fratello' (el Gran Hermano italiano, donde, por cierto, lo petó y ahora tiene tantos seguidores como 'haters'. Igualito que en España, vamos), diciendo la famosa frase mencionada, el compositor se ha currado una canción de lo más pegadiza. Y ella, claro, está encantada. ¿Qué os parece? Avisamos: ¡es SÚPER pegadiza!