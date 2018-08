Quien más y quien menos, alguna vez todas hemos tirado de remedios que nos vendían como milgrosos para quitarnos algún kilo, tener el pecho más turgente o, cómo no, librarnos de la temida celulitis. Y nuestras famosas, que al final son personas de carne y hueso, no son menos. Por eso, la influencer María Hernández ha querido abrir el melón de que las celebrities no son perfectas, y ella tampoco lo es porque, ni corta ni perezosa, ha enseñado a la cámara en su último vídeo para 'A mi manera' (su canal en MTMad) ¡que ella también tiene una celulitis algo rebelde!

"Yo he tenido épocas en las que tenía más apuro por la celulitis, no lo voy a negar. Pero luego he dado un cambio a mis pensamientos y tengo que decir que todas las mujeres somos preciosas y perfectas con y sin celulitis!", explica ella. Algo en lo que tiene razón pero, para la que quiera eliminarla de su vida, ha dado una serie de consejos que ella sigue y que le han funcionado. ¿Será esta la receta definitiva?

"A todas yo creo que nos cuesta quitarnos los tacones, pero yo antes los usaba casi a diario y tenía más celulitis, no sé por qué. Y luego también los jeans ajustados. Para la circulación tampoco es bueno", explica. Y es que, al final, la celulitis se acumula por una mala circulación de la sangre, entre otras causas.



Además de intentar abusar menos de los pitillos y los tacones, también está la alimentación: "La celulitis está directamente relacionada con una mala alimentación, y hay cosas que nos vienen fatal para ello. Si los comemos con frecuencia, terminará apareciendo la celulitis. Pro ejemplo: la sal, el azúcar blanco, el alcohol, los fritos... ¿Qué alimentos nos ayudan a prevenirla? El té verde, el té rojo, las frutas como la piña, el melón, la granada, las verduras... y, por supuesto, beber muchísima agua". ¡Apuntado! ¿Qué más?

"Cuidarse a diario. El mayor problema que tenemos casi todas es que, cuando se va acercando el buen tiempo, es cuando decimos 'hay que ponerse en forma'. Mal. Tenemos que tener un ritmo de invierno a verano, porque luego nos pilla el toro".

María también ha querido compartir el masaje diario anticelulítico que ella misma se hace con una crema hidratante (aunque quizá sería más efectivo con una crema específica para ello). ¿Cómo se hace? Primero, “amasamos” la piel.

Luego, hacemos como unos rodamientos, pellizcando la piel de arriba a abajo.

Tercer ejercicio: con los nudillos, masajeamos hasta que se ponga la piel rojita.

Cuarto: ejercicio 'cuchillo' para relajar el músculo.

Y, por último, hacemos un ejercicio de bombeo: tenemos que entrelazar los dedos, y "pellizcar la piel" mientras juntamos las manos (pero sin llegar a unir las palmas). Es muy importante que esta parte sea siempre ascendente.

Pero como no sólo con masajes nos podemos deshacer de la celulitis: el deporte es fundamental, pero tampoco hace falta "matarse" en el gimnasio: con unos sencillos ejercicios, conseguirás no sólo reducirla, sino prevenir que se forme más.

¿El primero? Sentadillas de toda la vida. Fácil y sencillo.

¿Otro? Caminar con peso en las manos y bajando hasta doblar la rodilla que va delante unos 90º.

Un tercer ejercicio consistiría en hacer sentadillas con mantenimiento, es decir, aguantar 30 segundos con las rodillas dobladas y, cuando terminemos, hacer varias repeticiones cortas. Y vuelta a empezar.

Por último, sentadillas con salto: doblar las piernas para hacer una sentadilla y, al subir, dar un salto dando una palmada a la espalda. Mejor hacer varias series.

¡Verás que así es súper fácil deshacerse de la celulitis!